Spotify: acquisti in-app su iOS per gli utenti europei

A differenza di Google, Microsoft e Meta, Apple non ha ancora annunciato come rispetterà il Digital Markets Act (DMA) che verrà applicato dal 7 marzo. Nonostante ciò, Spotify ha comunicato le novità che saranno disponibili nell’app iOS, grazie alla legge, tra cui la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Premium.

Spotify non offre più la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento tramite app iOS da oltre 7 anni. La software house svedese non vuole pagare ad Apple la commissione del 30% e ha presentato anche una denuncia alla Commissione europea (che potrebbe infliggere una sanzione all’azienda di Cupertino).

Spotify ha svelato le novità per l’app iOS che arriveranno in Europa a partire dal 7 marzo. Innanzitutto, gli utenti vedranno informazioni su abbonamenti, eventi e campagne promozionali. Queste comunicazioni dirette tra sviluppatore e utente sono oggi vietate dalla cosiddetta clausola “anti-steering”.

You’re about to experience a new Spotify if you live in the EU. One where you can see all subscription pricing, promotions or deals, and even make purchases, all seamlessly within the app. Find out what this means for you: https://t.co/j1hYRC3S5c pic.twitter.com/p1GDY6PNdd

— Spotify News (@SpotifyNews) January 24, 2024