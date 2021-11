VEGAS 19, Expansion packs in sconto fino a 600€

Possiedi VEGAS 19 e vuoi regalarti un'esperienza ancora migliore? Approfitta della super offerta e acquista i VEGAS Expansion Packs ad un incredibile prezzaccio. Soltanto 199 euro invece di 800 – ben 600 euro di sconto – per Movie Expansion Pack Vol. 1, che racchiude una vasta collezione di plug-in con effetti visivi professionali, filtri e filmati d'azione, e 99 euro invece di 400 per Sound Expansion Pack Vol. 1, kit di strumenti completo per entrare nel mondo del sound design e creare effetti sonori convincenti. Il risparmio è assicurato.

Cosa è contenuto nei due pacchetti

Come già anticipato, Movie Expansion Pack Vol. 1 è una collezione di plug-in che ti permetteranno di creare animazioni e titoli di livello cinematografico. Il bundle include una serie di strumenti davvero interessanti che boosteranno incredibilmente qualsiasi tuo filmato. C'è Boris FX Continuum Particles Unit, in grado di creare effetti dall'aspetto realistico come pioggia o neve, oppure Boris FX Continuum Image Restoration per fissare clip tremolanti, ridurre il rumore oppure eliminare i pixel danneggiati. Con NewBlue Titler Pro 7 potrai fornire titoli animati in 3D e motion graphics scegliendo fra oltre 700 modelli, mentre Azione VFX Action Pack 2 aggiunge elementi di stock footage d'azione realistici, gli stessi utilizzati anche nelle produzioni più famose di Hollywood.

Sound Expansion Pack Vol. 1, al contrario, è un kit completo di strumenti dedicati al mondo del sound design. Fra i plug-in inclusi troviamo Zynaptiq Wormhole, utilizzato anche dai compositori di film e in grado di creare una varietà infinita di distorsioni vocali e suoni ambientali; plug-in audio Union coreFX Suite, che regola la gamma dinamica per un doppiaggio chiaro e presente, e plug-in Audio Union colorFX Suite – dal nome simile ma che si occupa, invece, di colorazione del suono.

Acquistando Movie Expansion Pack Vol. 1 in offerta risparmierai ben 600 euro rispetto al prezzo originale di 800 euro. Con Sound Expansion Pack Vol. 1, invece, il risparmio sarà di 300 euro. Un vero affare per tutti i video maker – sia professionali che in erba – che utilizzano il software VEGAS 19 e vogliono incrementare l'esperienza utente con i tantissimi, nuovi plug-in e strumenti addizionali compresi nei due pacchetti in offerta.