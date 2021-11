Meglio di un fisso: MiniPC UM700, l'offerta lampo

Se sei alla ricerca di un Mini PC di fascia bassa, puoi cercare altrove: qui è dove ti proponiamo il modello MinisForum UM700 acquistabile in questo momento approfittando dell'offerta lampo su Amazon a -104,85 euro rispetto al prezzo di listino. L'occasione perfetta pre-Black Friday per allestire la nuova postazione desktop di lavoro, studio, navigazione o intrattenimento.

Un PC completo, in formato Mini: grande occasione

Da un rapido sguardo alle specifiche tecniche si comprendono le sue potenzialità: processore AMD Ryzen 7 3750H, GPU Radeon RX Vega 10 Graphics, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB (M.2 2280) con possibilità di espansione, WiFi, Bluetooth 5.1, porte USB 3.1 e USB-C, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K (anche la USB-C funge da output video), doppio slot Ethernet, microfono e jack audio. Lato software, il sistema operativo è Windows 10 Pro. Ti servono altre informazioni? Le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento MinisForum UM700 nella configurazione appena descritta è acquistabile al prezzo di 594,14 euro invece di 698,99 euro come da listino, ma trattandosi di un'offerta lampo rimarrà così solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. Gli interessati non perdano tempo. C'è la consegna immediata con spedizione gratuita, troppo bello per non essere ancora Black Friday?