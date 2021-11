Bose QuietComfort Buds: il suono perfetto al minimo storico

Se sei interessato ad un buon paio di auricolari wireless, oggi ti riportiamo un’offerta imperdibile su uno dei migliori in assoluto. Stiamo parlando naturalmente delle Bose QuietComfort Buds, un paio di cuffie TWS con prestazioni al top della categoria che raggiungono oggi il minimo storico su Amazon per l’Early Black Friday. Come di consueto si tratta di un’offerta a tempo, solo sulla versione bianca proposta oggi a soli 189,36 euro.

Auricolari TWS Bose QuietComfort Buds: caratteristiche tecniche

Le Bose QuietComfort Buds rappresentano un modello top di gamma, che offre tutto ciò che si può desiderare da un paio di cuffie wireless. Il design è quello tradizionale di Bose minimale, ma ricercato con la riconoscibile qualità costruttiva che distingue i prodotti della casa americana. Gli auricolari sfruttano gli inserti StayHear Max inclusi in 3 diverse misure, per una stabilità all’orecchio perfetta. Tra i migliori anche i comandi touch, grazie alla parete che occupa l’intera cover esterna degli auricolari. È possibile toccare, sfiorare o premere sull’auricolare per gestire traccia, volume, chiamata, assistenti vocali e ANC. Di elevata qualità anche i microfoni che garantiscono una voce chiara e cristallina. Naturalmente, a fare la differenza rispetto alle altre proposte del mercato, come al solito sono le prestazioni e la qualità del suono.

Sull’audio Bose conserva la tradizione, offrendo un’esperienza davvero eccezionale. Il timbro è quello che caratterizza tutti i suoi prodotti, in questo caso agevolato dall’ANC. L’eliminazione del rumore attiva garantisce un ascolto senza distrazioni e priva dei fastidiosi disturbi ambientali. Questa è supportata da ActiveEQ, una tecnologia di equalizzazione automatica che si regola in base al volume della traccia. Gli auricolari, inoltre, si adattano perfettamente all’attività sportiva grazie alla certificazione IPX4 che li rende resistenti al sudore. Buona la batteria che offre 6 ore di autonomia ai singoli auricolari, a cui si aggiungono 12 ore con la custodia di ricarica, per ben 18 ore di riproduzione. Comoda la custodia che può essere ricaricata sia tramite cavo USB Type-C che in modalità wireless con un qualsiasi caricatore Qi. Insomma, Bose propone l’ennesimo prodotto di altissima qualità, in questo caso con la comodità del wireless.

Grazie ad uno sconto del 32%, la variante bianca Soapstone può essere acquistata su Amazon a soli 189,36 euro per un risparmio di ben 90 euro sul prezzo di listino.