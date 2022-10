Scanner portatile per documenti, che affare: offerta lampo e coupon

Vuoi sapere come puoi acquistare questo fantastico scanner portatile per documenti praticamente a metà prezzo? Apri la pagina ufficiale, applica il coupon da 25 euro e lo pagherai soltanto 57 euro, rispetto ai 109 solitamente richiesti di listino.

Merito di un doppio sconto che arriva anche per la presenza di un’offerta lampo che aggiunge al coupon una promozione del 24%. Lo sconto è valido fino a questa sera, quindi se vuoi approfittarne ti conviene sbrigarti.

Scanner portatile per documenti: la genialata in doppio sconto

Questo scanner portatile per documenti è perfetto per scansionare al volo moduli, fatture, certificati e tutto quello di cui hai bisogno in dimensioni uguali o inferiori al formato A4. Progettato per essere facilmente trasportabile, è pieghevole fino a 90° e pesa meno di un chilogrammo!

La sua tecnologia è garantita dalla presenza di una fotocamera Sony da 8 megapixel affiancata da luci a LED con luminosità regolabile. Questo ti permette di sfruttare una serie di funzioni utili, come la correzione automatica dell’inclinazione, combinazione anteriore e posteriore e molto altro ancora.

Come si passano i documenti al PC o al dispositivo elettronico in cui vuoi salvarli? Semplicissimo, tramite un apposito cavo USB che ti permette di sfruttare la fotocamera anche per altri usi, ad esempio per girare video o trasmettere in tempo reale a distanza e comunicare con i tuoi colleghi e clienti in ufficio.

Un oggetto incredibilmente utile, dal design innovativo, che puoi fare tuo praticamente a metà prezzo. Applica il coupon in pagina e lo paghi soltanto 57 euro invece di 109. Affrettati però, l’offerta scade questa sera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.