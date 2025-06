Scarpe sempre pulite e come nuove con questo gadget Philips: soli 12€

Ora che la bella stagione è arrivata probabilmente dovrai mettere da parte numerosi paia di scarpe. Che fai, non le pulisci? Mantienile pulite e come nuove con questo prodotto Philips creato ad hoc. Facile da utilizzare, economico e soprattutto piccolo di dimensioni per non essere di troppo. Approfitta dello sconto su Amazon e acquistalo con soli 12,54 euro invece di 24,99 euro. Ebbene sì, risparmi il 50% con un colpo solo. Cosa aspetti?

Philips e scarpe sempre pulire: il duo che non sapevi di volere

Questo prodotto di Philips altro non è che una spazzola elettrica. Creata ad hoc per prendersi cura di tutte le scarpe che hai, è un gadget da avere sotto mano non solo ora che devi posare diverse paia e metterle da parte, ma anche durante l’inverno. Puoi mantenere ogni tipologia di scarpa pulita preservandola e facendola apparire come nuova. Non solo estetica ma anche cura per assicurarti di sfruttare al meglio ogni tuo acquisto.

Il dispositivo è dotato di 3 spazzole differenti che monti e smonti con facilità. Ognuna di queste è ideale per l’utilizzo su diversi materiali e facilita la pulizia. Ad esempio sono compatibili con pelle, camoscio, rete, tela, materiali delicati, gomma testurizzata e persino per le suole. Detto ciò, non devi neanche preoccuparti di ricaricarlo o collegarlo alla corrente visto che la sua autonomia è garantita da semplici batterie giù incluse in confezione. Con 500 rotazioni al minuto, ogni paio di scarpe che hai torna perfetto come appena tolto dalla scatola.

A soli 12,54 euro su Amazon invece di 24,99 euro, il pulisci scarpe firmato Philips è disponibile con lo sconto del 50%. Acquistalo e usalo tutte le volte che ti occorre prendendoti cura delle tue calzature.