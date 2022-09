Scarsa sicurezza online mentre giochi? Proteggiti con Panda

Una scarsa sicurezza può trasformare il gioco online in un incubo per colpa di malintenzionati e hacker. In fondo, la regola dice che, prima o poi, un dispositivo venga attaccato dai criminali informatici quando è collegato a Internet.

Giochi online e videogiochi non sono un’eccezione a questa regola. Purtroppo, molto spesso i giocatori non sono consapevoli dei pericoli che corrono scaricando giochi dalle varie piattaforme e launcher. Andrebbero educati nel modo giusto alle minacce per la sicurezza informatica e ad adottare le soluzioni migliori quando giocano online.

Uno dei principali rischi per la sicurezza durante il gioco online multiplayer è il furto dell’account. Nei videogame online open-world, a cui partecipano migliaia di utenti in tutto il mondo, il semplice hackeraggio dell’account di un giocatore di alto livello è causa di gravi danni.

Ad esempio, le skin per giochi come Fortnite sono molto costose per una questione di collezionismo, questo discorso è valido soprattutto sui giochi più iconici. Quindi, pare evidente che l’hacking degli account di gioco è un problema da non sottovalutare, poiché rappresenta soltanto l’inizio di un attacco informatico più complesso.

Un modo per prevenire tutto questo c’è e ha un nome: Panda Dome Complete.

Scarsa sicurezza online? Utilizza Panda Dome Complete

Se la scarsa sicurezza online mentre si gioca è un problema, Panda Dome Complete è la soluzione. Con esso si otterrà massima protezione, maggiore efficienza, minimo impatto e nessuna interferenza.

Panda Dome Complete offre protezione in tempo reale contro tutte le tipologie di malware, ma anche dagli attacchi informatici e dai ransomware. Inoltre, in modalità multimediale il gioco non subirà nessuna interruzione, poiché con l’opzione CleanUp la velocità e le prestazioni del PC saranno migliorate.

Per affidarsi a Panda Dome Complete, basta entrare in questa pagina e cliccare su “Acquista ora” a prezzo scontato del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.