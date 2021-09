Scatta fotografie uniche con il tuo smartphone: pacchetto da due corsi in sconto al 60%

I social network sono, oramai, diventati lo specchio della nostra vita, nonché il primo biglietto da visita di professionisti e celebrità. Per questo motivo gli smartphone sono diventati ben presto la nuova frontiera degli scatti “veloci”, il punta-e-scatta della nuova generazione che – migliorando sempre e sempre di più nella propria tecnologia – sta di fatto andando a sostituire le macchine fotografiche professionali. Nonostante ciò, realizzare degli scatti a regola d'arte non è sempre facile, nemmeno con un telefonino: ci vogliono un occhio attento ed una conoscenza minima delle tecniche fotografiche. Come fare, allora? Con il corso messo a punto da Domestika è possibile diventare in poche lezioni un esperto in fotografia con lo smartphone. Basterà scegliere uno fra le decine di corsi a tema per farsi strada in questo straordinario mondo. Se volete imparare le nozioni più importanti e migliorare sensibilmente il vostro profilo social, Domestika offre uno sconto su un pacchetto di due corsi dedicati proprio a questo campo al prezzo di 14,90 euro (60% di sconto).

Crea fotografie uniche con il tuo smartphone

Domestika mette a disposizione una vasta selezione di corsi fra cui scegliere, che si concentrano per la maggior parte attorno ad Instagram: creazione ed editing per stories, selfie e video professionali, ma anche identità visiva, lifestyle branding, composizione e ritocco fotografico. Fra i più venduti, invece, si possono trovare il corso di introduzione alla fotografia narrativa, lifestyle dedicata ai cani, ritratti fotografici, fotografia di viaggio, di prodotti per e-commerce e anche a tema gastronomico. Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutti i livelli di professionalità ed esperienza.

I corsi di Domestika accompagneranno l'utente passo dopo passo attraverso una serie di lezioni realizzate dagli esperti del settore. Ogni lezione potrà essere visionata per un numero illimitato di volte e comodamente da casa. Al termine di ogni percorso, inoltre, sarà rilasciato un attestato personalizzato firmato dall'insegnante, che potrà essere condiviso nel proprio portfolio o sui propri profili social. Il pacchetto di due corsi è in offerta ancora per pochi giorni sul sito web di Domestika, al prezzo di 14,90 euro: uno sconto del 60% per imparare a scattare delle fotografie uniche con il proprio smartphone.