Scegli Telepass con canone zero e cashback sui pedaggi con la promo di Natale

Telepass è oggi un punto di riferimento della mobilità e con l’offerta di Natale affidarsi al servizio diventa ancora più conveniente. Per tutti i nuovi utenti, infatti, è possibile attivare 12 mesi a canone zero di Telepass Sempre, ricevendo anche un cashback del 50% sul pedaggio, fino a 5 euro al mese per un totale di 30 euro (per pedaggi fino al 31 maggio 2026), con il codice di 50PED da inserire in app. Al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnova al costo di 3,90 euro al mese. Per accedere alla promo basta scaricare l’app di Telepass tramite il sito ufficiale, qui di sotto.

Come usare l’app di Telepass

Con Telepass è possibile accedere a un servizio di mobilità completo e che va anche oltre il telepedaggio. Tramite l’app di Telepass, infatti, è possibile accedere a diversi servizi aggiuntivi.

Gli utenti, infatti, hanno la possibilità di:

controllare i transiti in autostrada

trovare e pagare parcheggi in città

acquistare le vignette elettroniche per i viaggi all’estero

gestire gli accessi all’Area C di Milano

acquistare skipass

acquistare il Benezia Pass

pagare il bollo auto

verificare le pratiche della propria auto come la revisione

gestire i servizi di ricarica delle auto elettriche

Si tratta, quindi, di un’app completa e ricca di vantaggi, ideale per la mobilità. Con la promo di Natale, inoltre, scegliere Telepass diventa ancora più vantaggioso grazie alla possibilità di attivare Telepass Sempre con 12 mesi a canone zero, ricevendo anche un cashback del 50% sul pedaggio.

Per accedere subito alla promozione e iniziare a utilizzare Telepass basta scaricare l’app ufficiale, disponibile per smartphone Android e iPhone. Il servizio è disponibile tramite il box qui sotto. La promo con canone scontato sarà valida solo per un breve periodo di tempo.