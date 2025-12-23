 Scegli Telepass con canone zero e cashback sui pedaggi con la promo di Natale
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Scegli Telepass con canone zero e cashback sui pedaggi con la promo di Natale

Con Telepass è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi: ora il canone è zero e c'è il cashback sui pedaggi.
Scegli Telepass con canone zero e cashback sui pedaggi con la promo di Natale
Informatica App e Software
Con Telepass è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi: ora il canone è zero e c'è il cashback sui pedaggi.

Telepass è oggi un punto di riferimento della mobilità e con l’offerta di Natale affidarsi al servizio diventa ancora più conveniente. Per tutti i nuovi utenti, infatti, è possibile attivare 12 mesi a canone zero di Telepass Sempre, ricevendo anche un cashback del 50% sul pedaggio, fino a 5 euro al mese per un totale di 30 euro (per pedaggi fino al 31 maggio 2026), con il codice di 50PED da inserire in app. Al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnova al costo di 3,90 euro al mese. Per accedere alla promo basta scaricare l’app di Telepass tramite il sito ufficiale, qui di sotto.

Scarica qui l’app di Telepass

telepass

Come usare l’app di Telepass

Con Telepass è possibile accedere a un servizio di mobilità completo e che va anche oltre il telepedaggio. Tramite l’app di Telepass, infatti, è possibile accedere a diversi servizi aggiuntivi.

Gli utenti, infatti, hanno la possibilità di:

  • controllare i transiti in autostrada
  • trovare e pagare parcheggi in città
  • acquistare le vignette elettroniche per i viaggi all’estero
  • gestire gli accessi all’Area C di Milano
  • acquistare skipass
  • acquistare il Benezia Pass
  • pagare il bollo auto
  • verificare le pratiche della propria auto come la revisione
  • gestire i servizi di ricarica delle auto elettriche

Si tratta, quindi, di un’app completa e ricca di vantaggi, ideale per la mobilità. Con la promo di Natale, inoltre, scegliere Telepass diventa ancora più vantaggioso grazie alla possibilità di attivare Telepass Sempre con 12 mesi a canone zero, ricevendo anche un cashback del 50% sul pedaggio.

Per accedere subito alla promozione e iniziare a utilizzare Telepass basta scaricare l’app ufficiale, disponibile per smartphone Android e iPhone. Il servizio è disponibile tramite il box qui sotto. La promo con canone scontato sarà valida solo per un breve periodo di tempo.

Scarica qui l’app di Telepass

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11, come attivare la nuova finestra Esegui

Windows 11, come attivare la nuova finestra Esegui
elementary OS 8.1 in download: una valida alternativa a Windows

elementary OS 8.1 in download: una valida alternativa a Windows
Google ha detto addio al browser del Dreamcast

Google ha detto addio al browser del Dreamcast
Spotify hackerato, 86 milioni canzoni copiate da biblioteca pirata

Spotify hackerato, 86 milioni canzoni copiate da biblioteca pirata
Windows 11, come attivare la nuova finestra Esegui

Windows 11, come attivare la nuova finestra Esegui
elementary OS 8.1 in download: una valida alternativa a Windows

elementary OS 8.1 in download: una valida alternativa a Windows
Google ha detto addio al browser del Dreamcast

Google ha detto addio al browser del Dreamcast
Spotify hackerato, 86 milioni canzoni copiate da biblioteca pirata

Spotify hackerato, 86 milioni canzoni copiate da biblioteca pirata
Davide Raia
Pubblicato il
23 dic 2025
Link copiato negli appunti