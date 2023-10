Scegliere la nuova VPN è più semplice: la migliore ora costa meno (-65%)

Scegliere oggi una nuova VPN è diventato molto più semplice: con la nuova offerta di NordVPN, infatti, è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato al prezzo scontato, con un risparmio fino al 65%, in base al piano scelto.

La promozione riguarda il piano biennale che include 3 mesi gratis aggiuntivi. Per la versione Standard con VPN illimitata è previsto un costo di 3,79 euro al mese. Per accedere al servizio basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

La migliore VPN è in offerta: perché conviene attivare NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, protetta dalla crittografia e da una politica no log che permette di azzerare completamente il tracciamento dell’attività online dell’utente. Si tratta, quindi, di un servizio in grado di garantire la massima privacy possibile, con una spesa davvero contenuta.

La VPN permette di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese, aggirando la censura online e i blocchi su base geografica ai siti e app. NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti un network con oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo. L’utilizzo della VPN, inoltre, è sempre senza limiti di banda e di traffico dati, garantendo la massima libertà di utilizzo per l’utente.

Attualmente, NordVPN costa appena 3,79 euro al mese. Lo sconto è legato all’attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis. Aggiungendo 2 euro in più al mese, inoltre, è possibile accedere al Password Manager oltre che a 1 TB in cloud. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NordVPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, oltre a una garanzia di rimborso a 30 giorni, che consente di “provare” la VPN e le sue caratteristiche conservando la possibilità di richiedere un rimborso integrale di quanto speso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.