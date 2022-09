Perché scegliere una VPN senza rischi e pericoli

Optare per una VPN che non sei sicuro rispetti la tua privacy e i dati che nasconde agli altri, ma non a sé stessa è come cadere dalla padella alla brace. Ecco perché è indispensabile sceglierne una che sia priva di rischi e pericoli e che ti garantisca l’anonimato sempre e comunque.

Tra tutte quelle che trovi in commercio ce n’è una che supera tutte sotto questo punto di vista. Scegliere CyberGhost VPN è assicurarsi il massimo della sicurezza e della privacy in un servizio senza alcun compromesso. Inoltre, hai anche la garanzia di rimborso entro 45 giorni dall’acquisto.

Attivala adesso che è in offerta, risparmi l’83% e in più ricevei anche 3 mesi gratis di protezione totale. Assicurati un prezzo di 2,11 euro al mese per ben 3 anni senza rimodulazioni e fastidiosi aumenti acquistando questo piano.

CyberGhost VPN è sicura ed economica: un best buy garantito

CyberGhost VPN è un servizio ottimo da scegliere per mettere al sicuro la propria privacy da tutti, non solo dagli occhi indiscreti sul Web. Grazie alla sua politica No-Log non tiene alcun registro della tua navigazione online. Sarai sempre protetto nel pieno anonimato.

La sua società non partecipa alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza. Quindi puoi stare tranquillo che non condividerà mai i tuoi dati con occhi indiscreti e neppure con gli ISP e gli enti governativi. Il servizio non registra:

il tuo indirizzo IP ;

; i siti Web da te visitati;

da te visitati; la tua cronologia di navigazione;

di navigazione; la durata delle tue sessioni online;

delle tue sessioni online; l’uso della larghezza di banda ;

; le connessioni ai server VPN.

La sua app è disponibile per un’infinità di sistemi operativi e dispositivi tra cui Smart TV, console di gioco e router. Inoltre, potrai collegare e proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente con un unico abbonamento.

Ottimizza la tua connessione internet rendendola più veloce, sicura e stabile. Attiva subito CyberGhost VPN e approfitta di tutti i suoi vantaggi. Il risparmio è assicurato, ma anche la tua privacy è in buone mani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.