Scelta di una nuova VPN: 3 elementi da considerare per non sbagliare

Nella scelta di una nuova VPN è importante evidenziare come quelle gratis presentino troppe limitazioni, sia in termini di velocità di connessione che di traffico dati e di sicurezza, e non sono utilizzabili in modo intenso. Chi ha bisogno di una VPN per un collegamento sicuro e duraturo deve valutare una VPN a pagamento che, ad oggi, rappresenta l’unica opzione possibile per poter contare su di un accesso ad Internet privato, veloce e senza rischi.

La scelta della nuova VPN deve, quindi, prendere in considerazione vari elementi al fine di individuare la proposta migliore per rapporto qualità/prezzo. È necessario considerare sia la semplicità di utilizzo del servizio che la sua completezza, in termini di disponibilità su tutte le piatteforme oltre che per quanto riguarda la qualità effettiva della rete.

Per effettuare la scelta della migliore VPN è, quindi, necessario considerare la sicurezza della rete, la semplicità di utilizzo del servizio e il rapporto qualità/prezzo. La combinazione di questi tre elementi consente di individuare l’opzione giusta su cui puntare. In questo momento, una delle migliori opzioni su cui puntare è Express VPN, vero e proprio riferimento del settore e ora in sconto del 35% scegliendo il piano annuale.

Come scegliere la nuova VPN in 3 passaggi

La scelta della migliore VPN va fatta tenendo conto 3 diversi passaggi che aiutano l’utente ad individuare il servizio migliore. Questi passaggi sono:

la valutazione della sicurezza e della privacy del servizio : una buona VPN deve garantire la protezione dei dati con la crittografia oltre ad una politica “zero log” che assicuri l’assenza del tracciamento

: una buona VPN deve garantire la protezione dei dati con la crittografia oltre ad una politica “zero log” che assicuri l’assenza del tracciamento la valutazione della semplicità d’uso: un’app VPN deve essere facile da utilizzare, attivando l’accesso protetto con un click e non fissando alcun limite per quanto riguarda la velocità della connessione e il tempo di utilizzo della rete

un’app VPN deve essere facile da utilizzare, attivando l’accesso protetto con un click e non fissando alcun limite per quanto riguarda la velocità della connessione e il tempo di utilizzo della rete l’analisi del rapporto qualità/prezzo: a fare la differenza nella scelta, considerando le limitazioni delle VPN gratuite, è il rapporto qualità/prezzo che rappresenta un fattore determinare nella scelta dell’opzione migliore

Express VPN: il servizio più affidabile, ora ad un prezzo vantaggioso

Tra le migliori VPN sul mercato, sulla base dei 3 parametri indicati in precedenza, c’è ExpressVPN. Si tratta di un servizio realmente sicuro e attento alla privacy dell’utente che può essere utilizzato con grande semplicità, grazie alle varie applicazioni disponibili su tutti i principali sistemi operativi che attivano l’accesso alla rete con un click.

ExpressVPN presenta anche un’elevata convenienza. Il servizio è disponibile con un piano annuale da 7,88 euro al mese (con fatturazione anticipata) che può sfruttare lo sconto del 35% rispetto al piano mensile da 12,27 euro al mese. Per saperne di più è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.