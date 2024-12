La digital board Scena NT98 è unica: 98 pollici, 4K e touch

Se è vero che non tutti gli schermi sono uguali, Scena NT98 è di certo unico nel suo genere, per caratteristiche e destinazioni d’uso. Proposto dall’italiana SiComputer, integra un gigantesco pannello 4K da 98 pollici con specifiche e funzionalità pensate per incarnare la soluzione ideale delle sale riunioni aziendali, ma non solo. La superficie touch, la webcam integrata e gli altoparlanti stereo costituiscono alcuni dei numerosi punti di forza in dotazione alla digital board.

Scena NT98 di SiComputer: la digital board definitiva

È molto più di un monitor. All’occorrenza può diventare una lavagna interattiva per la formazione del personale o degli studenti in una scuola oppure una finestra aperta sul mondo per le riunioni e le videoconferenze. Ancora, in qualsiasi contesto, può tornare utile per le presentazioni, soprattutto nei punti vendita, dove può essere impiegato per mostrare il catalogo dei prodotti ai clienti.

Il contenuto è sempre posto al centro dell’attenzione, grazie al design ricercato e ottimizzato, che riduce al minimo indispensabile i bordi intorno al pannello, come si può notare dall’immagine qui sotto. Così, il focus è su quanto mostrato, senza distrazioni.

Una soluzione all-in-one, per tutte le realtà

In un’epoca di trasformazione come quella attuale, in cui le aziende sono alle prese con un processo di evoluzione che vede al centro le modalità operative tradizionali, anche abbracciando le opportunità offerte dal lavoro agile e da remoto, poter contare su un dispositivo studiato appositamente per facilitare la collaborazione e l’interazione non è solo importante, ma diventa fondamentale. Ne beneficia la produttività. Non a caso, lo slogan scelto per promuoverlo è Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro , la sintesi perfetta di questa visione.

Il form factor e le funzionalità in dotazione a Scena NT98 lo rendono a tutti gli effetti una soluzione all-in-one, adatta a ogni contesto e alle realtà professionali di qualsiasi ambito. Inoltre, per andare incontro alle esigenze di chi desidera allestire uno spazio dalle dimensioni contenute, SiComputer offre la digital board con diagonali differenti, come vedremo a breve.

Le specifiche tecniche

Considerando la tipologia del dispositivo, nel passare in rassegna le specifiche tecniche, vale la pena partire da quelle che caratterizzano il pannello. Eccole di seguito.

Diagonale effettiva da 97,5 pollici;

risoluzione 4K (3840×2160 pixel);

proporzioni 16:9;

tecnologia Si Touch (Sensitive infrared Touch) con supporto multitouch;

vetro temperato antiriflesso da 4 mm;

tempo di risposta 8 ms;

angolo di visione 178 gradi sia in orizzontale che in verticale;

1,07 miliardi di colori;

consumo in standby ridotto a 0,5 W;

contrasto 1200:1;

luminosità 450 cd/m2.

A quanto appena riportato si aggiunge poi un comparto hardware completo sotto ogni punto di vista, progettato per assicurare un’esperienza reattiva e pronta a soddisfare ogni esigenza. Riportiamo le caratteristiche più importanti su questo fronte.

Processore quad core (Cortex A73 e A53) con chip grafico Mali G52 MP8;

8 GB di RAM;

64 GB di memoria interna eMMC;

sistema operativo Android (compatibilità garantita con Windows 11, grazie all’implementazione opzionale di un mini-PC Embedded OPS, offrendo massima flessibilità operativa);

connettività wireless Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1;

webcam 4K (risoluzione 3840×2160);

altoparlanti stereo da 16 W;

otto microfoni.

Connettività senza compromessi

Sul lato e sulla parte frontale sono presenti numerose porte per la connettività. Non potrebbe essere altrimenti, per uno schermo progettato con l’obiettivo di soddisfare tutte le necessità, il che significa proporre ai professionisti la massima libertà nella scelta dei dispositivi e delle periferiche da collegare. Ci sono ad esempio tre HDMI (un ingresso e due uscite), uno slot DisplayPort, uno VGA, diversi ingressi e uscite per l’audio (inclusi SPDIF e microfono), interfaccia seriale, due Ethernet per la connettività cablata, un lettore SD, quattro USB 3.0, una USB 2.0 e due USB-C (con video e PowerDelivery).

Gli altri modelli: da 65 pollici in su

Come anticipato, il modello NT98 non è l’unico proposto da SiComputer. La volontà è quella di andare incontro alle esigenze più disparate, anche in termini di diagonale. Si parte dunque da NT65 da 65 pollici, passando per NT75 da 75 pollici e da NT86 da 86 pollici, fino ad arrivare al più grande da 98 pollici.

Dimensioni a parte, ci sono alcune differenze relative alle specifiche. Tutti i dettagli sono riportati nelle schede tecniche che invitiamo a consultare.

Come acquistare Scena NT98

Per ottenere maggiori informazioni in merito a Scena NT98 e agli altri modelli della gamma è possibile far riferimento al sito ufficiale. Per l’acquisto, invece, è necessario compilare il form per ricevere i riferimenti del punto vendita più vicino.

La filosofia di SiComputer è quella che fa leva su una presenza capillare sul territorio, attraverso una rete di rivenditori autorizzati distribuiti in tutta Italia. Fin dalla fondazione nel 1993, questo ha permesso all’azienda di puntare su un rapporto diretto e costante con il cliente, anche e soprattutto nel post-vendita, rispondendo così a una delle esigenze manifestate più di frequente. Un vero e proprio valore aggiunto.