Scendi in pista con Gran Turismo 7 scontato del 58%!

La modalità GT Simulation costituisce il cuore pulsante di Gran Turismo 7, offrendo ai giocatori un’esperienza coinvolgente dove inizieranno con un budget limitato, dovranno effettuare acquisti, eseguire aggiornamenti e partecipare a gare per sbloccare nuove sfide e ricompense. Questa modalità presenta una pletora di eventi davvero ampia, dai preliminari ai campionati completi, garantendo una varietà senza pari.

Per coloro che amano la competizione diretta, la modalità Sport è la scelta ideale. Qui, i giocatori si sfideranno a vicenda online in eventi classificati, beneficiando di un sistema di classifiche completo che riconosce e premia le loro prestazioni.

Gran Turismo 7 si distingue per la sua straordinaria bellezza visiva, presentando oltre 420 vetture riprodotte con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni automobile reagisce in modo unico in base al tipo di terreno e alle mutevoli condizioni meteorologiche, offrendo un’esperienza di guida realistica e avvincente. Ovviamente, quindi, ti dovrai aspettare una guidabilità diversa nel momento in cui prendi in mano una super-car piuttosto che una stradale.

L’ampia varietà di circuiti proposti da Gran Turismo 7 arricchisce ulteriormente l’esperienza di gioco. Con tracciati celebri a livello mondiale, come il mitico Nurburgring Nordschleife e il prestigioso Circuit de Spa-Francorchamps, i giocatori possono immergersi in un mondo di sfide avvincenti e mozzafiato, amplificando la varietà di scenari di gara a disposizione.