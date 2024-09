Scheda acquisizione HDMI-USB in OFFERTA LAMPO a 9€

È un’offerta lampo, dunque scadrà a breve: la scheda di acquisizione e registrazione del marchio DIGITNOW è in forte sconto su Amazon. Da una parte ha un ingresso HDMI a cui collegare la fonte del segnale, dall’altra una porta USB da connettere al computer, così da poter salvare o ritrasmettere il flusso audio-video in tempo reale. Approfitta della promozione e acquistala al prezzo di soli 9,49 euro.

Acquisizione video facile con questa scheda

Supporta la maggior parte dei software come VLC, OBS, Amcap e così via. È compatibile con Windows, macOS e Android, la risoluzione massima in input è 4K (3840×2160 a 30 Hz), quella in output è Full HD 1920×1080 a 30 Hz). Si tratta di un dispositivo plug-and-play: è sufficiente collegarlo per iniziare, senza bisogno di installare alcun driver. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Alla scheda di acquisizione e registrazione di DIGITNOW è possibile collegare, tra le altre cose, console videoludiche come PS5, Xbox Series X/S e Switch, videocamere, lettori multimediali e molto altro ancora. Trattandosi di un’offerta lampo, rimarrà acquistabile al prezzo di soli 9,49 euro solo per poco, fino all’esaurimento delle unità in promozione, dopodiché tornerà a quello di listino (il precedente era 19,99 euro).

Sei in possesso di un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratuita prevista entro un paio di giorni al massimo se la ordini subito. Se hai ancora dubbi, dai uno sguardo alle quasi 4.000 recensioni pubblicate da chi ha già messo alla prova il dispositivo: il voto medio è superiore a 4/5 stelle. Nella confezione è incluso il manuale utente con le istruzioni base.