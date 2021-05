Scheda di acquisizione Full HD 60fps a soli 13 euro

Tra le tante offerte di Amazon, oggi vogliamo segnalarvi un accessorio indispensabile per streamer e video editor, ad un prezzo decisamente contenuto. Si tratta della scheda di acquisizione Otha Full HD, un piccolo strumento in grado di semplificare la creazione di contenuti video, anche in streaming.

Scheda di acquisizione Otha Full HD: caratteristiche tecniche

Innanzitutto partiamo dal design, in quanto si tratta di un prodotto dalle dimensioni estremamente ridotte. La scheda, infatti, è poco più grande di una normale pen drive con una scocca completamente in alluminio. Da un lato ritroviamo l’ingresso HDMI per l’input, dall’altro il connettore USB 3.0 per l’output. La configurazione è estremamente semplice, grazie alla funzionalità plug and play. Basterà quindi collegare la fonte alla scheda, e quest’ultima al PC per acquisire tutto ciò che viene trasmesso. L’input massimo che la scheda supporta è il 4K a 60Hz, mentre l’output massimo è il Full HD a 60Hz.

Si tratta di un’ottima soluzione per chi vuole salvare i propri video dai dispositivi mobili come action cam, smartphone, tablet o sistemi di videosorveglianza. Altrettanto valida però, come già accennato, per chi desidera trasmettere in live streaming le proprie sessioni di gioco. La scheda infatti è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi quali Windows, Mac OS, Linux e Android. Può essere naturalmente collegata a qualsiasi console da gioco come Xbox, PlayStation o Nintendo Switch ed è ottimizzata per applicazioni come OBS o XSplit. Insomma, a prescindere dall’utilizzo che decidiate di farne, la scheda Otha riuscirà a soddisfare qualsiasi esigenza ad un prezzo estremamente accessibile.

Grazie ad un’offerta lampo, infatti, la scheda è acquistabile su Amazon a soli 13 euro con uno sconto del 34% sul prezzo di listino.