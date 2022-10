Scheda microSDXC SanDisk: offerta Prime da paura, solo 19€

I Prime Day di ottobre 2022 sono iniziati oggi su Amazon e, fino alle 23:59 di domani, ci permetteranno di acquistare una quantità spropositata di oggetti a prezzo scontato. Ad esempio, questa scheda microSDXC SanDisk Extreme Pro da 64GB, con velocità fino a 170 MB al secondo, può essere tua a soli 19,99 euro.

Lo sconto applicato sul prezzo di listino è del 55%, che ti permette di risparmiare quasi 25 euro rispetto al costo normale. L’offerta è riservata in esclusiva agli iscritti Amazon Prime: se non possiedi un abbonamento, riscatta qui la tua prova gratuita di 30 giorni.

Scheda microSDXC in offerta per i Prime Day 2022

Questa scheda microSDXC è perfetta per ogni tua esigenza di archiviazione e se sei un professionista video alla ricerca di un supporto perfetto per il tuo lavoro. Grazie alla classe di velocità UHS 3 e alla classe di velocità video 30 (V30) hai la possibilità di effettuare riprese video senza interruzioni in 4K UHD e scattare foto in sequenza in modalità “burst”.

La scheda ha una velocità di scatto fino a 90 MB al secondo e una velocità di trasferimento che raggiunge i 170 MB al secondo. È stata progettata per funzionare in condizioni estreme: è impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

Con le offerte per i Prime Day, puoi pagarla fino a domani solo 19,99 euro. Se hai bisogno di maggior spazio, è in super sconto anche il modello da 1 TB, con un risparmio di oltre 300 euro!

