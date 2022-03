Scheda SD da 256 GB: più spazio per foto e video in super sconto

Se sei alla ricerca di un’ottima scheda SD da 256GB per immagazzinare più velocemente tantissime foto e i tuoi video in Full HD, la proposta di SanDisk Ultra è quello che fa per te. Su Amazon la trovi in offerta a soli 33,99€, per un risparmio importante sul prezzo di listino grazie ad uno sconto del 44%.

Si tratta di un prodotto eccellente, in special modo per quanto riguarda le fotocamere compatte e di fascia media. Venduta e spedita da Amazon, sarà a casa tua nel giro di 24 ore se sei un abbonato a Prime.

Scheda SD da 256 GB SanDisk Ultra: spazio e velocità per le tue foto e video

Grazie alla classe di velocità UHS 1 (U1), questa scheda SD da 256 GB è letteralmente perfetta per straordinarie prestazioni di ripresa video e la classe 10 ti garantisce una velocità di trasferimento al PC che arriva fino a 100 MB al secondo.

Ideata, come detto, specificatamente per fotocamere “point and shoot” compatte e di fascia media, offre tantissimo spazio per archiviare le tue foto e i video catturati in Full HD. Le schede della serie SanDisk Ultra UHS-I, compresa questa in offerta, sono impermeabili, resistenti alle temperature estreme, ai raggi X e agli urti. E sono inoltre compatibili con dispositivi digitali SDHC e SDXC.

Veloce, capiente e compatibile con diversi device, la scheda SD da 256 GB della serie SanDisk Ultra è insomma la scelta perfetta per aumentare lo spazio a disposizione per le tue foto e godere di prestazioni ultrarapide per la ripresa di filmati in Full HD. Adesso può essere tua a soli 33,39€ grazie a questa limitatissima offerta di Amazon. Sarebbe un peccato non approfittarne.

