Schermo gigante? Teclast T65 è il tablet Android per te (20+128GB)

Schermo enorme, memoria da vendere e prestazioni da sogno. Teclast T65 è il connubio perfetto di tutte le caratteristiche che vorresti dal tuo tablet Android. Questo modello, infatti, è ideale se vuoi un prodotto da utilizzare nel quotidiano senza privarti di alcuna comodità e grazie alla festa delle offerte Prime, è in sconto. Approfittane al volo su Amazon per comprarlo a soli 179,99 euro con un solo clic.

Teclast T65 è il tablet Android da scegliere. Il suo design è stato curato sotto tutti i particolari per essere moderno e un compagno di cui non fare mai a meno. Infatti è sottile, robusto e resistente così da portarlo con te ovunque tu vada. Ovviamente ha dimensioni più generose rispetto ai modelli più convenzionali per via del suo display gigante, che è anche la caratteristica di punta. Con 13,6 pollici di ampiezza, strizzare gli occhi è un amaro ricordo. Visione ampia, in alta risoluzione e con refresh rate fissato a 120Hz così anche la fluidità nei movimenti sono di casa. Insomma, per svago, studio, streaming e tutto il resto è un portento.

Naturalmente trovi la versione 15 di sistema con il Google Play Store per scaricare qualunque app desideri. Hai a disposizione un processore ultra potente che viene abbinato a ben 20GB di RAM e 128GB di memoria. Un po’ pochi? Espandibili fino a 4TB con una semplice scheda di memoria e non terminare mai lo spazio. Il tablet è altresì funzionale perché anche fuori casa si collega ad internet grazie al supporto al 4G LTE. Con il suo slot Dual SIM, puoi infilarci dentro la SIM e renderlo un vero e proprio centro operativo.

Non sprecare l’occasione su Amazon e partecipa alla festa delle offerte Prime per acquistare il tuo Teclast P65 a soli 179,99 euro.