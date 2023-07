Prese intelligenti TP-Link: da soli 8,99€ su Amazon

Rendere la propria casa una smart home pienamente funzionale, fortunatamente, oggi costa davvero poco. Ancora di meno in queste ore, grazie alle offerte di Amazon sulle prese intelligenti TP-Link. La prima che segnaliamo è il modello Tapo P105, con attacco italiano, in sconto al prezzo finale di soli 9,99 euro. Permette di controllare i dispositivi alimentati anche da remoto, da smartphone Android o iOS.

TP-Link Tapo P100 e P105: prese intelligente, sconti smart

Il funzionamento si basa sulla connettività Wi-Fi ed è compatibile con gli ecosistemi legati ad Alexa e Assistente Google, per poter pianificare routine o interagire mediante comandi vocali. Realizzata in materiale autoestinguente (UL94-V0 PC) per la sicurezza, può erogare fino a 2.300 W, così da collegare qualsiasi apparecchio o elettrodomestico. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

In sconto anche il modello Tapo P100, a -31% sul prezzo di listino e acquistabile a soli 8,99 euro. In questo caso la presa è Schuko.

Per entrambi i modelli, Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno agli abbonati Prime. Significa che, effettuando subito l’acquisto, arriveranno direttamente a casa già entro domani.

