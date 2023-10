I migliori sconti tech di oggi su Amazon (26 ottobre)

Sfogliando il catalogo delle offerte su Amazon abbiamo selezionato i migliori sconti tech di oggi, giovedì 26 ottobre. Come sempre, segnaliamo che sono validi nel momento in cui è pubblicato questo contenuto. Agli interessati consigliamo di non perdere tempo per non correre il rischio di trovarsi di fronte a un sold out.

Offerte Amazon: gli sconti tech di oggi

Lo smartphone Samsung Galaxy A14 è al momento in sconto del 40% rispetto al listino.

Per l’ufficio, il monitor curvo da 27 pollici di MSI (modello MP271CA) è in offerta a -15%.

Sul fronte notebook, c’è l’Acer Aspire 3 con CPU AMD Ryzem e Windows 11 proposto con un interessante -20%.

La tastiera Logitech K380 multidispositivo, nella colorazione Bianco, è a -20% sull’e-commerce.

Il tablet Jumper M11 da 10 pollici è proposto a soli 170 euro, ma in offerta lampo e per un periodo di tempo limitato.

Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Lite scendono al loro prezzo minimo storico.

Il robot aspirapolvere LEFANT con lavapavimenti è in doppio sconto: all’interno della scheda c’è un coupon da 200 euro da attivare.

Agli amanti dei videogiochi segnaliamo Mario Kart 8 Deluxe con un’offerta che non si vedeva da tempo.

Ottime anche le cuffie wireless over ear CREATIVE Zen Hybrid proposte con un coupon da 29 euro che è possibile attivare nella scheda.

Lo speaker portatile JBL PartyBox 110 con Bluetooth, effetti di luce e fino a 12 ore di autonomia è consente di risparmiare 100 euro.

L’elenco delle offerte su Amazon è aggiornato di continuo: per conoscere le migliori invitiamo a visitare la sezione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.