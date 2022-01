Sconti Windows e Office per l’anno nuovo: prendi 2 paghi 1

Se vi serve Office, ecco una buona occasione per acquistare la licenza: su Keysfan.com per Capodanno ci sono i saldi che permettono di acquistarla in sconto e ricevere in regalo quella per Windows 11 Pro, con la possibilità quindi di rimettere a nuovo un computer aggiornandolo all'ultima versione del sistema operativo e accompagnandolo al contempo con la suite 2021 per lavorare sui documenti al pieno delle funzionalità e delle compatibilità.

Le offerte sono diverse e permettono di acquistare anche versioni precedenti di Office per tutti quei computer che non possono supportare l’ultima versione e, per gli stessi, c'è anche la possibilità di scegliere uno dei pacchetti che mettono a disposizione Windows 10 Pro, in modo da poter così scegliere la versione del sistema operativo in base alle compatibilità disponibili sia dal punto di vista hardware che quello software con gli altri programmi installabili sul computer di destinazione.

Si tratta di una specie di copri-due-paghi-uno perché acquistando la licenza Office si ottiene in regalo quella per Windows. Ma sono attivi anche altri sconti, alcuni attivabili con codici speciali, che permettono di risparmiare fino al 62% sull'acquisto delle licenze software di altri programmi disponibili sul portale.

Prendi due e paghi uno

Windows 11 Professional gratuito

Windows 10 Professional gratuito

50% di sconto col codice KFLE50

62% di sconto col codice KFLE62

Fare acquisti su Keysfan.com è facilissimo: è possibile scegliere molti metodi di pagamento e subito dopo l'ordine si riceverà un'e-mail con i codici Product Key, senza dover aspettare giorni. In caso di domande, il loro servizio clienti fornisce un supporto rapido e completo: basta inviare una e-mail a Support@Keysfan.com

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistato anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, entrambi sanno la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute completamente legalmente nell'Unione europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell'utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all'hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web Keysfan.com vende le cosiddette licenze OEM. Questi sono stati acquistati da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelli commerciali – da Microsoft, che assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

Keysfan.com vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell'1% dei casi.

Sponsored by Keysfan