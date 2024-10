SCONTO 159€ su Google Pixel 8a nella Festa delle Offerte Prime

Grande occasione su Amazon per la Festa delle Offerte Prime: Google Pixel 8a è in sconto di 159 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale. È lo smartphone compatto lanciato quest’anno dal gruppo di Mountain View, potenziato dall’intelligenza artificiale e con tante funzionalità esclusive (a partire dalla VPN di bigG). Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, ma se lo ordini subito, entro un paio di giorni sarà a casa tua.

Festa delle Offerte Prime: Pixel 8a è un affare

Il sistema operativo è ovviamente Android, nella sua versione stock e con ben 7 anni di aggiornamenti garantiti. Per il download delle applicazioni c’è la piattaforma Play Store. Qui sotto le specifiche tecniche più importanti, per l’elenco completo rimandiamo alla scheda del telefono.

Display Actua da 6,1 pollici;

processore Tensor G3 con coprocessore di sicurezza Titan M2;

8 GB di RAM e 128 di memoria interna;

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;

moduli NFC e GPS, lettore di impronte digitali;

batteria con autonomia elevata.

In questo momento puoi acquistare Pixel 8a nella versione da 128 GB e nella colorazione Grigio creta al prezzo finale di soli 390 euro, invece di 549 ero come da listino. Il risparmio è notevole: lo sconto del 29% (-159 euro) è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali. La disponibilità è immediata, lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro un paio di giorni se effettui subito l’ordine.

Partecipa alla Festa delle Offerte Prime su Amazon: se non hai ancora attivato il tuo abbonamento, inizia subito la prova gratuita di 30 giorni. Scopri tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione alla pagina dedicata.