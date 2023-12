SCONTO 200€ sul notebook MSI per il Natale di Amazon

Lo sconto di 200 euro sul prezzo di listino per il notebook MSI Modern 14 è l’affare consigliato a chi vuol comprare un nuovo portatile, per sé oppure da regalare a Natale. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività quotidiana, ma anche allo studio e all’intrattenimento nel tempo libero. Oggi, Amazon ha tagliato il prezzo di vendita rendendolo un’occasione da cogliere al volo.

Amazon taglia il prezzo del notebook MSI Modern 14

Il sistema operativo è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, sono le specifiche tecniche integrate: display Full HD da 14 pollici con frequenza di aggiornamento da 60 Hz, processore Intel Core i3-1215U con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 PCIe 3 da 512 GB, Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono integrato, altoparlanti, porte USB Type-A e USB-C, lettore microSD, uscita HDMI, jack audio e batteria con autonomia elevata. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

Il design, visibile nell’immagine qui sopra, è caratterizzato dalla presenza della certificazione militare MIL-STD-810G che ne garantisce la resistenza nel tempo. Al prezzo finale di soli 499 euro invece di 699 come da listino, grazie allo sconto di 200 euro applicato in automatico dall’e-commerce (non servono coupon), il notebook MSI Modern 14 nella configurazione appena descritta e nella colorazione Classic Black, è un ottimo affare.

Venduto e spedito da Amazon, l’articolo beneficia della disponibilità immediata con la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che effettuando subito l’ordine lo si riceverà direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa per il trasporto. È un regalo di Natale? Nessun problema: per l’eventuale reso ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024.

