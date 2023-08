PC all-in-one: -300€ su Lenovo IdeaCentre AIO 3

Non c’è solo il design da PC all-in-one tra i punti di forza di Lenovo IdeaCentre AIO 3, come vedremo a breve. Oggi, la sesta generazione del computer desktop, è in vendita con uno sconto di ben 300 euro su Amazon. Le sue caratteristiche lo rendono adatto al lavoro, ma anche allo studio (è perfetto in vista del Back to School) e per l’intrattenimento. Non sappiamo per quanto rimarrà valida l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito.

L’affare di oggi: Lenovo IdeaCentre AIO 3 a -300€

Il comparto hardware può contare su specifiche tecniche di fascia alta. Nello spazio del display Full HD da 27 pollici sono inclusi il processore AMD Ryzen 5 7530U, 16 GB di RAM, un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, gli altoparlanti, una webcam con microfono, il lettore e masterizzatore CD/DVD. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Sul retro trovano posto le porte di connessione ovvero quattro USB Type-A, slot Ethernet e HDMI. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati. Mouse e tastiera sono inclusi. Ulteriori dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto di 300 euro sul listino proposto oggi, Lenovo IdeaCentre AIO 3 può essere acquistato al prezzo finale di soli 699 euro invece di 999 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici: la forte riduzione della spesa è applicata in automatico, è tutto pronto per risparmiare.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon. Si può inoltre contare sulla disponibilità immediata con la consegna a domicilio gratuita in un paio di giorni al massimo: chi effettua subito l’acquisto lo potrà mettere sulla scrivania già questa settimana.

