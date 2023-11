Sconto 300€ su iRobot Roomba e5154 per il Black Friday

Immaginiamo che lo sconto del 54% su iRobot Roomba e5154 non durerà a lungo: il robot aspirapolvere è in offerta al prezzo di soli 199 euro invece di 499 euro come da listino, garantendo un risparmio di ben 300 euro.

Black Friday: meno di metà prezzo per iRobot Roomba e5154

Dotato di connettività Wi-Fi, integra il sistema Power-Lifting ad alte prestazioni con tecnologia Dirt Detect e spazzole Tangle-Free per raggiungere ogni angolo della casa, agendo in modo efficace su pavimenti e tappeti. È particolarmente adatto per togliere di mezzo i peli degli animali domestici. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis a domicilio entro questa settimana. Al prezzo finale di soli 199 euro, grazie alla promozione in corso (non sappiamo fino a quando), quella su iRobot Roomba e5154 è senza dubbio una delle migliori offerte di oggi.

È il partner ideale per una casa più pulita. Dotato di sensori intelligenti e di un potente motore aspirante, il robot aspirapolvere Roomba rimuove quotidianamente polvere, capelli e peli di animali, lasciandoti più tempo da dedicare ai tuoi interessi e a ciò che ti piace fare.

All’interno della descrizione completa, oltre 7.000 recensioni positive lo promuovono con un voto medio pari a 4,4/5 stelle, mettendo in evidenza alcuni punti di forza come il supporto all’intelligenza artificiale di Alexa e Assistente Google, i sensori che gli permettono di evitare i mobili in modo efficiente e la possibilità di impostare routine personalizzate.

La Settimana del Black Friday è l’occasione perfetta per fare un acquisto intelligente. Visita la sezione dedicata dell’e-commerce e trova il prodotto che stai cercando, a prezzo scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.