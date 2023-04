100€ di sconto sul notebook Acer Chromebook 314

Ha tutto ciò che serve per gestire la produttività di base, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale: Acer Chromebook 314 è un notebook elegante e versatile, protagonista oggi di un’offerta Amazon che lo mette in vendita con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino. Passiamo in rassegna tutti i dettagli per capire perché conviene approfittarne.

Cerchi un Chromebook? Guarda l’offerta su questo Acer

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione al portatile: display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N5030 con GPU Intel UHD integrata, 8 GB di RAM DDR4, memoria interna eMMC da 64 GB per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, porte USB Type-A e Type-C, jack audio e batteria con autonomia fino a 12 ore con una sola ricarica. Ulteriori informazioni sono consultabili scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo è ChromeOS con pieno supporto alla piattaforma Google Play per il download e l’utilizzo delle applicazioni Android. Per altre immagini del notebook far riferimento alla descrizione completa

In questo momento hai la possibilità di acquistare Acer Chromebook 314 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 349 euro invece di 449 euro, con uno sconto di 100 euro (-22%) rispetto al listino. Un affare per chi cerca un portatile che fa della versatilità e della reattività i suoi principali punti di forza.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in pochi giorni: se effettui subito l’ordine, presto il notebook sarà sulla tua scrivania.

