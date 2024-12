SCONTO 90€: risparmia e metti al polso Apple Watch Ultra 2

Lo sconto odierno di 90 euro proposto da Amazon porta Apple Watch Ultra 2 al suo prezzo minino storico. Il riferimento è allo smartwatch della mela morsicata nella versione GPS + Cellular con cassa in titanio da 49 mm nella colorazione Nero, accompagnato dal cinturino Ocean Band sempre nella colorazione Nero.

Apple Watch Ultra 2 al prezzo minimo storico

È il modello ideale da mettere al polso per gli amanti dello sport e dell’avventura, della corsa e del trekking, della bicicletta e del fitness, dotato di tutte le funzioni per la connettività, per la salute e per la sicurezza. Quando ci si allena, il GPS aiuta a superare i propri limiti e il display Retina da 3.000 nit garantisce una visibilità perfetta in qualsiasi condizione di luce, anche sotto il sole diretto. Resiste in acqua fino a 100 metri di profondità e alla polvere, grazie alla certificazione IP6X. C’è anche il tasto Azione programmabile per un controllo rapido e preciso, su misura. Fai un salto sulla scheda completa dell’orologio per saperne di più.

I punti di forza non finiscono qui: ci sono anche l’autonomia fino a 36 ore con una sola ricarica della batteria e la Digital Crown laterale per l’accesso rapido a ogni funzione. Approfitta dello sconto di 90 euro e metti al polso Apple Watch Ultra 2 (o regalalo per Natale) al prezzo minimo storico di 819 euro, invece di 909 euro come da listino ufficiale.

Cogli l’occasione al volo e ordinalo adesso per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita, venduto e spedito da Amazon, senza intermediari.