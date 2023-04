SCONTO ASSURDO del 38% sul Realme 9: solo su Amazon

È ora di cambiare il cellulare ma non sai quale modello scegliere? Il mercato ne è ormai saturo, ma noi vi consigliamo sicuramente il Realme 9, oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto pazzesco del 38%.

Il dispositivo di ultima generazione è disponibile a soli 172 euro, quindi con un bel risparmio di più di 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta sta per terminare!

Realme 9: caratteristiche e funzionalità

Grazie alle sue caratteristiche, il Realme 9 può essere utilizzato senza problemi sia per lavoro che durante l’intrattenimento quotidiano.

Con un peso di soli 191 g e uno spessore di 8,5 mm, il dispositivo si adatta perfettamente al palmo della tua mano e ti accompagna dovunque tu vada. Il display da 6,6” presenta un eccezionale rapporto schermo-corpo pari al 90,8%, in grado di offrire un’esperienza visiva coinvolgente. In più la frequenza di aggiornamento da 120 Hz e la frequenza di campionamento del tocco da 240 Hz rendono ogni gesto incredibilmente fluido.

Con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno, puoi conservare più foto, video e file direttamente sul dispositivo. Realme 9 5G può inoltre contare sulla tecnologia di Espansione dinamica della RAM, con 3 GB extra di RAM virtuale. Ciò ti consente di passare da un’app all’altra praticamente all’istante.

Grazie alla capacità della batteria pari a 5000 mAh, inoltre, puoi utilizzare il cellulare senza problrealemi per un’intera giornata. In più la ricarica rapida da 18 W ti permette di caricare il telefono con maggiore efficienza: basteranno pochi secondi per avere tutta l’energia necessaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.