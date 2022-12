AVM FRITZRepeater 3000 AX (Wi-Fi 6) è già in sconto

Annunciato solo poche settimane fa, AVM FRITZ!Repeater 3000 AX è già protagonista di un forte sconto su Amazon. Non si tratta del solito accessorio che estende la portata del network domestico, ma di un ripetitore Wi-Fi 6 tri-band progettato dall’azienda tedesca per offrire prestazioni senza compromessi per ogni utilizzo, dal gaming allo streaming.

Forte sconto per AVM FRITZ!Repeater 3000 AX

È in grado di raggiungere una velocità di 4.200 Mbit/s nel trasferimento dati, agendo come anticipato su tre bande di frequenza, una a 2,4 GHz e due a 5 GHz. Non mancano il pulsante WPS per la configurazione rapida e ovviamente il supporto alla rete Mesh, presente su tutti gli altri prodotti del brand. La sicurezza è garantita dall’impiego del protocollo WPA3 e nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di sostenibilità, con opzioni pensate per favorire il risparmio energetico. Maggiori informazioni nella descrizione completa.

In questo momento, il nuovo AVM FRITZ!Repeater 3000 AX è acquistabile su Amazon al prezzo finale di 160 euro, con uno sconto di 30 euro rispetto al listino. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione: gli interessati ne approfittino subito.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita e consegna garantita in un solo giorno: chi lo ordina subito lo riceverà a casa entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.