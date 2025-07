29,99€ al mese per sempre: la fibra Iliad perfetta per iniziare da zero è una potenza

Quando si inizia un nuovo capitolo – che sia un trasloco, una ristrutturazione o il lancio di una nuova attività – la connessione internet dovrebbe essere tra le prime cose da mettere in lista. Iliadbox Super è la proposta definitiva di Iliad per chi vuole partire col piede giusto. L’offerta? Fibra ottica pura FTTH, router Wi-Fi 7 di ultima generazione, 2 Wi-Fi Extender inclusi, chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 paesi… il tutto a 29,99€ al mese per sempre.

Perché oggi, più che mai, la fibra è una necessità, non un lusso. E se cerchi affidabilità, velocità e zero complicazioni, c’è una sola parola da ricordare: Iliadbox Super.

Casa nuova? Fibra nuova!

Immagina di entrare in una casa appena sistemata: stanze perfette, mobili scelti con cura, elettrodomestici nuovi di zecca. E poi… una connessione traballante che rovina tutto. Non ci siamo. Con Iliadbox Super, invece, porti nella tua casa nuova una rete stabile, potente e veloce in ogni angolo. I 2 Wi-Fi Extender si collegano automaticamente alla rete migliore, seguendoti ovunque ti sposti, dal salotto alla camera da letto.

Hai bisogno di lavorare da casa? Fai smart working? Oppure gestisci una piccola attività in proprio? Qui non si tratta solo di “navigare su internet”, ma di costruire una base solida per tutto il tuo ecosistema digitale. Iliadbox Super è perfetta anche per gli ambienti di lavoro: offre velocità fino a 5 Gbps, Wi-Fi 7 per gestire più dispositivi contemporaneamente senza rallentamenti, e McAfee Multi Access per proteggere i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti. L’antivirus è incluso per 12 mesi e copre fino a 5 dispositivi, tra PC, smartphone e tablet. Nel pacchetto Iliadbox Super trovi anche la “saponetta” Wi-Fi portatile: una SIM dati con tantissimi giga al mese, perfetta per lavorare in mobilità o avere sempre un piano B pronto all’uso. Sei in trasferta, in hotel o in una casa vacanza? Non temere, la tua connessione ti segue ovunque.