SCONTO 56% su questo compressore d'aria portatile: imperdibile

È in offerta a meno di metà prezzo su Amazon: lo sconto del 56% taglia il costo del compressore d'aria portatile del marchio SERVOMASTER.
Tecnologia
Non lasciarti sfuggire lo sconto del 56% sul compressore d’aria portatile di SERVOMASTER. Dal design compatto ed elegante, lo potrai portare sempre con te e ti tornerà utile all’occorrenza, per gonfiare gli pneumatici dell’auto, della moto della bicicletta o qualsiasi altra cosa. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti è molto alto (4,5/5), a testimonianza della sua qualità e affidabilità.

Compressore d’aria portatile a meno di metà prezzo

Assicura un gonfiaggio rapido, preciso e sicuro, grazie alla sua tecnologia che fa risparmiare tempo e fatica. Basta indicare la pressione desiderata (fino a 150 psi) e il dispositivo si arresta automaticamente al raggiungimento del valore preimpostato, evitando qualsiasi rischio di sovragonfiaggio. Occupa solo 17,53×7,62×5,59 centimetri e pesa 420 grammi, integra un display digitale per monitorare ogni parametro in tempo reale e una torcia LED a 3 modalità (illuminazione, strobo e SOS) per le emergenze. La confezione include ugelli aggiuntivi per adattarsi a gonfiare palloni, anelli da nuoto e altri oggetti. Fai un salto sulla scheda del prodotto per saperne di più.

Il compressore d'aria portatile di SERVOMASTER

Con l’abbonamento Prime hai diritto anche alla consegna gratis entro pochi giorni. Inoltre, la sottoscrizione ti permette di prendere parte all’evento Festa delle Offerte Prime che andrà in scena nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 ottobre sull’e-commerce oltre che di vedere il vasto catalogo di film, serie e show in streaming su Prime Video.

SERVOMASTER Compressore Aria Portatile, Gonfiatore Elettrico Portatile con Manometro, Pompa Elettrica è Adatto per Auto, Moto, Bicicletta, Palla

Ricapitolando, grazie allo sconto del 56% sul listino ufficiale, in questo momento hai la possibilità di acquitare il compressore d’aria portatile del marchio SERVOMASTER al prezzo finale di soli 21,84 euro (invece di 49,99 euro), una spesa davvero contenuta. L’offerta di Amazon scadrà tra poche ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2025

