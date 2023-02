Uno sconto che si fa sentire: Samsung HW-B650

Film, serie TV, show ed eventi sportivi non saranno più gli stessi con Samsung HW-B650: la qualità elevata del comparto audio garantita da questo impianto a 3.1 canali è tale da poter aggiungere un livello di immersività nella fruizione dei contenuti multimediali. Oggi, la soundbar con subwoofer esterno dedicato si trova in offerta su eBay grazie a uno sconto applicato in automatico a cui si aggiunge un coupon da attivare semplicemente digitando il codice ITPERHKVDF8C5J7M prima di effettuare il pagamento.

Samsung HW-B650: approfitta dell’offerta

Tra i principali punti di forza segnaliamo il supporto alle tecnologie Dolby Audio e DTS Virtual:X per un suono avvolgente, Bass Boost per bassi profondi e Adaptive Sound Lite per un segnale ottimizzato in base all’impiego. C’è inoltre la possibilità di ascoltare la musica in modalità wireless, trasmettendola da un qualsiasi dispositivo, grazie al modulo Bluetooth incluso. Il design è quello elegante e discreto visibile in queste immagini, studiato per integrarsi in ogni stile di arredamento. Se hai bisogno di conoscere ulteriori informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto disponibile oggi e al coupon da attivare inserendo il codice ITPERHKVDF8C5J7M prima del pagamento, hai la possibilità di acquistare Samsung HW-B650 al prezzo finale di soli 183 euro.

L’offerta è proposta da un rivenditore autorizzato con oltre 242.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti su eBay, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio: se effettui subito l’ordine, riceverai l’impianto a casa entro questa settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.