SCONTO DEL 25% per il Supporto Magnetico per iPad Pro!

Il protagonista di quest’offerta è un ottimo supporto magnetico pensato per il tuo iPad Pro del blasonato marchio UGREEN. Caratterizzato da un prezzo originale di 49,99€, ora potrai usare un coupon del 25% per risparmiare, arrivando a pagarlo solo 37,49€!

Tutte le caratteristiche del supporto magnetico per iPad Pro

La potenza dei magneti integrati nel supporto assicura una tenuta salda dell’iPad Pro, evitando scivolamenti o cadute e permettendo l’utilizzo del tablet a mani libere, liberando così le mani per altre attività. La cerniera, realizzata con materiali di alta qualità e testata per resistere a oltre 1.500 piegature, garantisce stabilità e affidabilità nel tempo. La possibilità di regolare l’angolazione del supporto offre la massima flessibilità, con una base ruotabile di 360° e una piastra di supporto regolabile in ampi angoli, permettendo di posizionare l’iPad Pro in modo ottimale per una visione comoda.

La funzionalità pieghevole del supporto consente di riporlo facilmente in spazi ridotti quando non è in uso, rendendolo altamente portatile e pratico da trasportare. Il design semplice ed elegante, accompagnato da un colore grigio raffinato, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Inoltre, il fondo in silicone impedisce al supporto di scivolare e protegge il tavolo da graffi indesiderati.

Le applicazioni del supporto magnetico sono molteplici, adattandosi a diverse situazioni come la visione di video o film, il lavoro o lo studio, il gaming, così come momenti di relax durante i pasti. Con il suo design funzionale e la praticità, il supporto magnetico di UGREEN diventa un accessorio indispensabile per sfruttare appieno le potenzialità dell’iPad Pro in ogni occasione.

Adatto in svariate occasioni, questo supporto per iPad Pro ti semplificherà la vita. Fallo tuo a soli 37,49€, ma non dimenticare di selezionare il coupon.

