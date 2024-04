Sconto del 50% di Incogni: elimina i tuoi dati personali sul web

Nulla è gratuito, nemmeno i servizi che usiamo quotidianamente. Il trucco? I nostri dati personali, ceduti in cambio di servizi “gratuiti” e poi venduti ad aziende terze per pubblicità mirate. Ma il prezzo da pagare è alto: spam telefonico, messaggi ingannevoli, email truffaldine. La nostra privacy, insomma, è violata quotidianamente. È il momento di dire “basta!”. Con Incogni, il servizio di Surfshark che rimuove i tuoi dati personali dai database dei broker, puoi finalmente riprendere il controllo della tua privacy. In queste ore è in sconto del 50%: solo 6,49 euro al mese invece di 12,98 euro.

Incogni in sconto del 50%: ecco come funziona

Attivare Incogni è semplicissimo: basta creare un account e il servizio si occuperà di tutto il resto. Contatterà i broker presenti nel suo database, richiedendo la cancellazione dei tuoi dati personali. Controlli periodici assicureranno che i dati non vengano aggiunti nuovamente. In caso di rifiuto da parte dei broker, Incogni si avvarrà della collaborazione di agenzie per la tutela dei consumatori per far valere i tuoi diritti.

Questo lavoro fa di Incogni una vera e propria polizza assicurativa per la tua privacy. Ecco cosa potrai fare:

Eliminare i tuoi dati personali da internet: numero di telefono, indirizzo email, home address, informazioni finanziarie e molto altro.

Proteggerti da spam e truffe: Incogni riduce drasticamente il numero di chiamate indesiderate e messaggi phishing.

: Incogni riduce drasticamente il numero di chiamate indesiderate e messaggi phishing. Riduire il rischio di furti di identità: con i tuoi dati personali al sicuro, sarai meno vulnerabile a cybercriminali e hacker.

Proteggi la tua privacy e prenditi cura della tua sicurezza online.