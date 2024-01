Sconto del 60% su Norton 360 Standard: l'opportunità che stavi aspettando

Stai cercando un antivirus potente, affidabile e conveniente? Allora devi guardare all’attuale promo su Norton 360 Standard: sconto del 60%!

Un pacchetto efficace adesso accessibile a un prezzo straordinario non è cosa di tutti i giorni. Otterrai protezione totale per tutti i tuoi device (PC, smartphone e altri).

Il costo per il primo anno scende da 74,99 euro a 29,99 euro grazie allo sconto su Norton 360 Standard. Insomma, un risparmio importante, considerano soprattutto il potenziale dietro a questa soluzione antivirus.

Sconto del 60% su Norton 360 Standard: ecco cosa c’è nel pacchetto

Il pacchetto Norton 360 Standard contiene quanto segue:

Protezione anti-malware : questo potentissimo motore anti-malware è in grado di rilevare e bloccare spyware, virus, ransomware e tante altre minacce. Tutto in tempo reale e con aggiornamenti costanti.

: questo potentissimo motore anti-malware è in grado di rilevare e bloccare spyware, virus, ransomware e tante altre minacce. Tutto in tempo reale e con aggiornamenti costanti. Backup nel cloud : puoi salvare automaticamente e in sicurezza tutti i tuoi dati nel cloud tramite backup, a cui potrai poi accedere facilmente.

: puoi salvare automaticamente e in sicurezza tutti i tuoi dati nel cloud tramite backup, a cui potrai poi accedere facilmente. Gestione password : il password manager incluso nel pacchetto ti aiuta a generare password sicure al 100% per tutti i tuoi account web e social.

: il password manager incluso nel pacchetto ti aiuta a generare password sicure al 100% per tutti i tuoi account web e social. VPN integrata : il servizio Secure VPN ti consente una navigazione sicura e anonima sul Web. Ciò grazie alla crittografia del traffico Internet, che ti protegge da occhi indiscreti, soprattutto quando usi i Wi-Fi pubblici.

: il servizio Secure VPN ti consente una navigazione sicura e anonima sul Web. Ciò grazie alla crittografia del traffico Internet, che ti protegge da occhi indiscreti, soprattutto quando usi i Wi-Fi pubblici. SafeCam: questa funzione di sicurezza blocca ogni tentativo non autorizzato di accesso alla webcam del tuo dispositivo. La tua privacy è al sicuro!

Quanto esposto finora ti fa capire quanto sia conveniente acquistare la licenza annuale di Norton 360 Standard, indipendentemente dallo sconto del 60%.

Un’occasione quindi che non devi lasciarti sfuggire per proteggere la tua privacy e i tuoi dispositivi con Norton. Non troverai altrove un prezzo così eccezionale! Clicca sul bottone sottostante e acquista SUBITO il pacchetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.