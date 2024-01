SCONTO di 20€ per il fantastico Mouse da Gaming Corsair!

Il mouse offre tre modalità di connessione avanzate per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti. La tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS garantisce una latenza inferiore a 1 ms, assicurando un gameplay estremamente fluido. La connessione Bluetooth wireless a bassa latenza offre stabilità e affidabilità per un uso quotidiano senza intoppi. Inoltre, la connessione tramite cavo USB è ideale per coloro che preferiscono una connessione cablata più stabile o desiderano ricaricare la batteria del mouse.

Il sensore ottico wireless da 18.000 DPI assicura prestazioni di precisione e affidabilità di livello professionale. Questo sensore è progettato per garantire un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore durata della batteria. La tecnologia “hyper-polling” permette poi di comunicare con il PC a una velocità eccezionale di fino a 2.000 Hz, il doppio rispetto ai mouse gaming standard.

La ricarica del mouse è semplice grazie al connettore USB-C reversibile. In alternativa, è possibile ricaricare in modalità wireless utilizzando un dispositivo di carica compatibile con Qi, come il mouse pad CORSAIR MM1000. In generale, il mouse offre una durata della batteria fino a 50 ore in modalità wireless.

Gli otto pulsanti del mouse sono completamente programmabili, consentendo una personalizzazione completa del gameplay con assegnazioni di macro e tasti secondo le tue preferenze.