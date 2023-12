SCONTO di 50€ per il Monopattino Elettrico per Bambini

Il monopattino elettrico per bambini RCB offre un’esperienza di guida divertente e sicura, progettata appositamente per i più giovani esploratori dai 6 ai 12 anni. Con un design moderno e funzionalità innovative, si presenta come il regalo perfetto per i piccoli avventurieri. Le luci al neon colorate non solo rendono il monopattino RCB più sicuro durante le uscite notturne, ma aggiungono anche un tocco di eleganza al veicolo.

Dotato di un motore da 150 W e una batteria da 2,5 AH, il monopattino RCB può raggiungere una velocità massima di 16 km/h e coprire fino a 8 km con una sola carica, garantendo divertimento prolungato e sicurezza durante il viaggio. I pneumatici da 7 pollici nella parte anteriore e da 6 pollici nella parte posteriore offrono un’esperienza di guida confortevole e sicura. L’avvio lento e i freni a pedale meccanici assicurano un controllo sicuro e intuitivo per i bambini.

Il display fornisce poi informazioni cruciali come la carica della batteria e la velocità di guida, mentre l’aggiunta di un altoparlante Bluetooth consente ai giovani guidatori di godersi la loro musica preferita durante l’avventura. Con tre modalità d’altezza, il monopattino RCB si adatta facilmente a bambini di diverse età comprese tra i 6 e i 12 anni. Inoltre, la leggerezza di soli 6,65 kg e la funzione pieghevole rendono il monopattino RCB estremamente pratico, consentendo un facile trasporto in ogni situazione.