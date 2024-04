SCONTO di 58€ per lo spazzolino elettrico ORAL-B!

Sei pronto a migliorare la tua igiene orale con due spicci? Con l’offerta a tempo di Amazon, il bundle che include l’ottimo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500, insieme a vari accessori, è scontato a ben 58,01€, arrivando a costare solo 49,99€ al posto dei classici 108,00€!

Tutte le caratteristiche dello spazzolino elettrico Oral-B

Una delle caratteristiche migliori dello spazzolino è la testina rotante CrossAction, con setole incrociate, che raggiunge anche le zone più difficili da pulire, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Questo, unito alla tecnologia di vibrazione, ti permette di pulire delicatamente le gengive e lo smalto, mentre il sensore di pressione integrato ti avviserà se stai spazzolando troppo forte, proteggendo così le tue gengive.

La sua natura smart esce allo scoperto collegandolo all’app Oral-B tramite Bluetooth, offrendoti feedback in tempo reale sulla tua tecnica di spazzolamento. L’app ti guida passo passo durante la spazzolatura, indicandoti le zone da pulire e per quanto tempo. Potrai anche monitorare i tuoi progressi e vedere come la tua salute orale migliora nel tempo. Inoltre, lo spazzolino riconosce la zona della bocca che stai spazzolando e ti avvisa se trascuri qualche area.

Puoi scegliere tra diverse modalità di spazzolamento, adattandole alle tue esigenze specifiche. La modalità delicata è perfetta per le gengive sensibili, mentre la modalità sbiancante ti regala un sorriso più luminoso. Non manca neanche il sensore di batteria che ti avvisa quando è il momento di ricaricare lo spazzolino, garantendoti sempre una pulizia ottimale.

Rendi la tua routine di igiene orale super-efficiente con lo spazzolino Oral-B Smart 4 4500 a un prezzo strabiliante: 49,99€ anziché 108,00€!