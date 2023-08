È il giorno giusto per comprare Echo Show 8 (-40€)

È il giorno giusto per mettere uno smart display in casa: il modello Echo Show 8 di seconda generazione è in sconto di 40 euro su Amazon. Con assistente virtuale Alexa, può tornare utile per il controllo della smart home, la comunicazione e l’intrattenimento multimediale. Ecco quali sono i suoi punti di forza e perché conviene approfittare della promozione in corso.

Echo Show 8: lo sconto è un affare per la smart home

Tra le caratteristiche in dotazione sono da segnalare il display HD da 8 pollici, la telecamera da 13 megapixel con tecnologia di gestione automatica dell’inquadratura e copertura meccanica per assicurare la massima tutela della privacy, gli altoparlanti stereo integrati e il pieno supporto a tutte le principali piattaforme di streaming: Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music e Spotify solo per fare alcuni esempi. Per maggiori informazioni, consultare la scheda del prodotto.

All’assistente virtuale Alexa è possibile chiedere, tra le altre cose, di avviare una chiamata o una videochiamata, di leggere gli appuntamenti in calendario, di cercare una ricetta o di riprodurre le proprie canzoni preferite. Tutto questo senza nemmeno toccare il dispositivo, grazie al supporto garantito per i comandi vocali che fa leva sui quattro microfoni all’interno. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Oggi è possibile acquistare lo smart display Echo Show 8 di seconda generazione al prezzo finale di soli 89,99 euro invece di 129,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 40 euro proposto in questo momento. In offerta anche i bundle per la casa con presa intelligente Meross, telecamera TP-Link Tapo C200, lampadina TP-Link Color e supporto regolabile.

Come per tutti i dispositivi di Amazon, l’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. C’è anche la possibilità di scegliere tra due colorazioni: Antracite o Bianco ghiaccio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.