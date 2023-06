Sconto estivo Surfshark: 82% di sconto + 2 mesi gratis

Puoi ancora acquistare Surfshark VPN con uno sconto estivo incredibile. Per soli 2,30 euro al mese, puoi usufruire di un abbonamento di due anni e ricevere altri 2 mesi gratis.

Questo servizio è prezioso per la navigazione sicura, soprattutto se utilizzi frequentemente un laptop, poiché salvaguarda la tua privacy sulle reti Wi-Fi pubbliche e ti consente di accedere ai contenuti multimediali da qualsiasi luogo senza essere limitato da restrizioni geografiche.

Utilizzando Surfshark, gli utenti possono godere di una varietà di attività online senza compromettere la velocità di Internet a causa della diffusa rete di server.

Inoltre, Surfshark include funzionalità progettate per impedire la pubblicità e i cookie per un’esperienza di navigazione più snella e confortevole.

Surfshark VPN: super sconto estivo per un servizio eccezionale

Simile ad altre sofisticate VPN, Surfshark non raccoglie dati sulle tue attività. Fin dall’inizio, dà la priorità alla privacy e garantisce l’anonimato in tutte le circostanze.

Oltre a poter navigare in Internet salvaguardando i tuoi dati, la VPN offre anche la flessibilità di modificare il tuo indirizzo IP, che può consentirti di accedere a qualsiasi contenuto senza vincoli risparmiando anche sui costi dei servizi.

Inoltre, Surfshark offre protezione durante la connessione a reti Wi-Fi pubbliche, che sono spesso soggette a violazioni.

Insomma, con Surfshark puoi utilizzare le reti Wi-Fi pubbliche in tutta sicurezza e senza preoccupazioni.

Una delle funzionalità offerte da Surfshark è un blocco integrato per fastidiose pubblicità e cookie pop-up.

Questi elementi possono disturbare la navigazione dell’utente e, a volte, richiedono l’accettazione da parte dell’utente per poter accedere al sito.

Con Surfshark non è necessaria alcuna azione aggiuntiva e la navigazione diventa più piacevole ed efficiente.

Per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e impedire l’uso non autorizzato, questa piattaforma utilizza un protocollo di autenticazione a due fattori per l’accesso all’account.

Al fine di fornire un’assistenza ininterrotta, i servizi di supporto sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere.

Cogli l’opportunità e ottieni un’eccellente VPN come quella di Surfshark a un prezzo estremamente competitivo con questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.