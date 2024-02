SCONTO FOLLE del -24% per Apple Watch SE (2023)!

Quando parliamo di smartwatch, si sa, come Apple non ce n’è! Grazie alla pazzesca offerta che Amazon ci propone quest’oggi, potrai fare tuo Apple Watch SE (in versione 2023) a soli 219,90€ al posto degli originari 289,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple Watch SE (2023)

Il monitoraggio costante della tua salute cardiaca, con notifiche per il battito irregolare, la frequenza troppo alta o troppo bassa, ti consente di mantenere sotto controllo il tuo benessere. E con funzioni come l’app Ciclo e SOS Emergenze, hai la tranquillità di poter chiedere aiuto in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Tutto questo grazie ad Apple Watch SE (2023).

Lo smartwatch si integra perfettamente con il tuo ecosistema Apple. Sblocca il tuo Mac in modo automatico, trova i dispositivi smarriti e paga con Apple Pay, tutto dal polso del tuo smartwatch. Le app ridisegnate di watchOS 10 ti offrono informazioni essenziali con un semplice sguardo, mentre la Raccolta smart ti permette di accedere rapidamente alle informazioni più importanti per te.

Con l’app Allenamento, puoi monitorare le tue prestazioni in una vasta gamma di sport, mentre la misurazione del VO2max ti fornisce un indicatore prezioso della tua forma fisica. Puoi anche sfidare i tuoi amici con le gare di attività e approfittare dei 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+ per allenamenti coinvolgenti con i migliori trainer del mondo.

E per rendere il tuo Apple Watch SE davvero unico, personalizzalo con una varietà di cinturini disponibili in tanti stili, materiali e colori. Modifica il quadrante secondo le tue preferenze e cambia l’aspetto del tuo orologio a seconda del momento o dell’umore.

Metti al polso il futuro con Apple Watch SE (2023). Paga questo fantastico smartwatch solo 219,90€, grazie allo sconto del 24%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.