SCONTO FOLLE del 60% per gli Auricolari Wireless OPPO

Con una qualità audio eccezionale, gli auricolari sono dotati di driver da 10mm placcati in titanio e di un’innovativa struttura acustica che garantisce una riproduzione del suono impeccabile.

Oltre alla qualità del suono, questi auricolari sono incredibilmente leggeri, con un peso di soli 4 grammi per auricolare, rendendoli estremamente confortevoli da indossare per lunghe ore. Il design ergonomico si adatta perfettamente all’orecchio, garantendo una vestibilità stabile e confortevole anche durante l’attività fisica o le lunghe sessioni di ascolto, senza causare alcun fastidio.

Per quanto riguarda le chiamate, la tecnologia di cancellazione del rumore di fondo (ENC) garantisce una comunicazione chiara e nitida, anche in ambienti rumorosi o affollati. Questo significa che potrai effettuare e ricevere chiamate senza problemi, godendo di una qualità audio eccellente sia per te che per il tuo interlocutore.

Parlando di autonomia, la batteria degli auricolari offre fino a 28 ore di ascolto con la custodia di ricarica inclusa, permettendoti di goderti la tua musica preferita per tutta la settimana senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente.

Infine, con la certificazione IPX4, questi auricolari sono resistenti al sudore e alla pioggia, offrendo la libertà di allenarti o uscire in qualsiasi condizione atmosferica senza temere di danneggiarli. Potrai così concentrarti solo sulla tua musica o sulle tue chiamate, sapendo che i tuoi auricolari sono pronti a resistere a ogni avventura.