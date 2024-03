SCONTO FOLLE di -180€ per il Robot Aspirapolvere Xiaomi!

Vuoi che la pulizia nella tua casa avvenga in automatico? No, non devi ingaggiare una ditta di pulizie, ma un robot aspirapolvere! Più nel dettaglio, stiamo parlando di Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, caratterizzato da un prezzo davvero conveniente grazie allo sconto eBay. Il suo prezzo iniziale di 499,99€ crolla vertiginosamente a soli 319,99€!

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere Xiaomi

Dotato di una potenza di aspirazione eccezionale fino a 4.000 Pa, questo robot assicura una pulizia profonda su pavimenti e tappeti, rimuovendo lo sporco più ostinato con facilità.

Una delle caratteristiche distintive di questo modello è la stazione di svuotamento automatico intelligente. Il robot si svuota automaticamente nella stazione di svuotamento, eliminando la necessità di svuotare manualmente il contenitore della polvere. Inoltre, la tecnologia di raccolta della polvere a doppia corsia garantisce uno svuotamento istantaneo, mentre il sacchetto per la polvere ad alta capacità da 4 litri assicura una maggiore autonomia tra una pulizia e l’altra.

Non solo aspira, ma lava anche i pavimenti e potrai regolare il flusso d’acqua su tre livelli diversi per adattarlo alle diverse superfici, ottenendo una pulizia completa. Inoltre, il sensore 3D integrato protegge i mobili e gli arredi durante la pulizia, evitando danni accidentali.

Grazie all’app Mi Home/Xiaomi Home, hai il controllo completo sul tuo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra. Puoi visualizzare la mappa della tua casa in tempo reale, impostare zone di pulizia e aree vietate, programmare la pulizia automatica, regolare le impostazioni di aspirazione e lavaggio e monitorare l’usura dei componenti, ricevendo notifiche di manutenzione quando necessario.

Fai pulire la tua casa a questo robot aspirapolvere Xiaomi top di gamma. Il tutto per soli 319,99€ grazie a questo incredibile sconto.