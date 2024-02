SCONTO FOLLE per la Macchina da Caffè De'Longhi che fa anche il cappuccino!

La tua cucina sta per essere arricchita da una nuova macchina da caffè. Parliamo della De’Longhi Icona Eco, capace di preparare due caffè insieme, oltre a degli ottimi cappuccini. In questo momento, grazie allo sconto del 29%, potrai farla tua per soli 128,00€ anziché gli originari 180,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè De’Longhi Icona Eco

Grazie alla pompa da 15 bar e la caldaia in acciaio inox che mantiene una temperatura costante, questa macchina ti regalerà una tazza di caffè da sogno ogni volta che lo desideri. E non dimentichiamo il portafiltro con dispositivo crema, che aggiunge quel tocco finale di morbidezza e vellutatezza alla crema del tuo espresso.

Se sei un appassionato di cappuccino e altre bevande a base di latte, la De’Longhi Icona Eco ha tutto ciò di cui hai bisogno. Il Cappuccino System ti permette di miscelare manualmente il vapore e il latte, ottenendo una schiuma perfetta per il tuo cappuccino o altre bevande al latte preferite.

Questa macchina del caffè è estremamente facile da usare, con soli tre tasti per accendere/spegnere e preparare il tuo caffè espresso o cappuccino. Il serbatoio d’acqua trasparente e estraibile facilita il riempimento e la pulizia, mentre il ripiano scaldatazze ti assicura che le tue tazzine siano sempre calde e pronte per essere riempite con il tuo caffè preferito.

Con il suo design elegante e compatto, caratterizzato dalla finitura nera con dettagli cromati, la De’Longhi Icona Eco migliorerà anche l’estetica della tua cucina.

Migliora il tuo angolo da bar con la macchina da caffè De’Longhi Icona Eco a soli 128,00€.