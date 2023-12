SCONTO FOLLE per l'Aspirapolvere Xiaomi (-43%)

Xiaomi non è solo un’azienda produttrice di ottimi smartphone, ma anche di elettrodomestici e non solo. E l’aspirapolvere Xiaomi G9 Plus incarna tutte le caratteristiche che un elettrodomestico di questo tipo dovrebbe avere. Il tutto, poi, al prezzo di 169,99€ invece che 299,90€.

Xiaomi G9 Plus: l’aspirapolvere completo

Xiaomi G9 Plus vanta un’aspirazione potente grazie al suo motore brushless, che genera fino a 120AW di potenza. Questa caratteristica consente di eliminare rapidamente polvere e sporco da qualsiasi superficie. La spazzola principale ha un ampio diametro di 25,4 cm e una rotazione fino a 5.000 giri al minuto, offrendo un’efficace pulizia di ampie superfici in modo rapido ed efficiente. Il design anti-groviglio della spazzola, poi, impedisce inoltre che capelli o peli di animali domestici si incastrino.

Con tre modalità di aspirazione, eco, standard e potente, questo aspirapolvere si adatta alle diverse esigenze di pulizia. La modalità eco è ideale per la pulizia quotidiana di superfici poco sporche, mentre la modalità standard è perfetta per superfici più sporche. La modalità potente è consigliata per la pulizia di superfici molto sporche o di tappeti.

Xiaomi G9 Plus adotta un sistema di separazione ciclonica che divide la polvere dall’aria, garantendo un’aspirazione efficiente anche per le particelle più piccole. Con una filtrazione a 5 passaggi, cattura il 99,97% della polvere e degli allergeni, migliorando la qualità dell’aria.

Parlando di autonomia, la batteria integrata ha una capacità elevata di 2.500 mAh, offrendo un utilizzo continuo di 60 minuti. Questa durata è più che sufficiente per pulire abitazioni di grandi dimensioni, e la batteria può essere sostituita rapidamente con un singolo pulsante.

Con Xiaomi G9 Plus avrai una compagna affidabile per le tue pulizie di casa. Il tutto ad un ottimo prezzo di soli 169,99€ invece dei classici 299,90€ da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.