SCONTO FOLLE per l'SSD Esterno di Samsung da 1TB!

Sei alla ricerca di un dispositivo di archiviazione esterna per tutti i tuoi file e vorresti anche che sia il più veloce possibile? Beh, questo Samsung T7 è l’SSD che fa per te. Con una capienza da 1TB, questo SSD è ora scontato a soli 88,50€ invece degli originali 159,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche dell’SSD Samsung

L’SSD portatile Samsung T7 si presenta come una soluzione completa, offrendo prestazioni eccezionali, robustezza e sicurezza per soddisfare le esigenze di coloro che cercano velocità nei trasferimenti, protezione affidabile dei dati e sicurezza contro urti accidentali.

Con velocità di trasferimento che raggiungono fino a 1.050 MB/s, il Samsung T7 eccelle nella rapidità, superando di 9,5 volte gli HDD tradizionali. Questa caratteristica si traduce in trasferimenti istantanei di file di grandi dimensioni, come ad esempio un film in alta definizione. La scocca in metallo dell’SSD aggiunge un livello di resistenza, consentendo al dispositivo di sopravvivere a cadute fino a 2 metri di altezza. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto all’uso in mobilità, garantendo protezione contro gli imprevisti.

Per garantire la massima sicurezza dei dati, il Samsung T7 offre opzioni come la protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit. Queste funzionalità avanzate assicurano che i dati siano al sicuro da accessi non autorizzati. La versatilità del Samsung T7 si manifesta nella sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer Windows, Mac e Android. Inoltre, la portabilità del dispositivo consente un utilizzo senza soluzione di continuità in diversi contesti.

Non perdere questa grandissima opportunità per far tuo l'SSD di Samsung da 1TB a soli 88,50€.

