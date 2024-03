SCONTO FOLLE per questa Friggitrice ad Aria (pagala solo 40€!)

La friggitrice ad aria è sicuramente l’elettrodomestico-rivelazione degli ultimi anni. Se non ne hai ancora una, grazie a quest’offerta riuscirai a fare tuo il modello Cecotec Cecofry Fantastik 6500 per soli 40,90€. Si tratta di un prezzo davvero conveniente dato che in principio costa 82,90€!

Tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria

Con una capacità di 6,5 litri, questa friggitrice ad aria è perfetta per soddisfare le esigenze culinarie delle famiglie più numerose o per preparare abbondanti porzioni di delizie culinarie da condividere. La sua potenza è di 1700 W e quindi potrai cucinare con velocità e precisione, garantendo risultati eccellenti con un consumo energetico ridotto. E la tecnologia PerfectCook, con il suo flusso di aria calda che circola nel cestello, assicura una cottura uniforme e croccante, regalando una consistenza irresistibile ad ogni boccone.

Grazie ai suoi 12 menù preconfigurati che coprono una vasta gamma di piatti, potrai cuocere un sacco di piatti differenti alla perfezione. Non manca neanche il termostato regolabile da 80 °C a 200 °C e il timer da 0 a 60 minuti, hai il pieno controllo sulla cottura, permettendoti di personalizzare ogni preparazione secondo i tuoi gusti e le tue esigenze.

Inoltre, il sistema di protezione contro il surriscaldamento assicura la tua tranquillità durante l’uso, proteggendo il dispositivo e garantendo la massima sicurezza in cucina. La pulizia è poi un gioco da ragazzi dato che il cestello antiaderente è lavabile in lavastoviglie. Inoltre, il ricettario incluso ti offre una vasta gamma di idee per preparare piatti deliziosi e salutari, ispirandoti a nuove creazioni culinarie.

Inizia a cucinare in modo sano con la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 6500. Il tutto a un prezzo bassissimo: solo 40,90€!