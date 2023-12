SCONTO FOLLE per questa Tastiera da gaming Acer!

Con un controllo completo sull’illuminazione, la Nitro TKL offre 3 zone luminose, 4 livelli di luminosità e 3 modalità preimpostate. Questa versatilità permette di personalizzare l’illuminazione della tastiera, permettendoti di adattarla al tuo stile di gioco o a tuo gusto personale. Caratterizzata da un form factor TKL, la tastiera si distingue per la sua compattezza e portabilità, poiché è priva del tastierino numerico, liberando spazio prezioso per il mouse durante le sessioni di gioco intense. In questo modo, puoi spostarti più facilmente sulla tastiera e sul mouse, senza doverti preoccupare di urtare il bordo della tastiera.

L’anti-ghosting per 19 tasti è una caratteristica chiave che assicura una precisione eccezionale, consentendoti di premere più tasti contemporaneamente senza il rischio che vengano ignorati. Questa funzione si rivela cruciale nei giochi che richiedono una grande precisione, come gli sparatutto in prima persona . Con l’anti-ghosting, puoi essere certo che ogni tasto che premi verrà registrato, anche se stai premendo molti altri tasti contemporaneamente.

La Nitro TKL è costruita con materiali di alta qualità e ha una durata stimata di 5 milioni di battute, garantendo affidabilità e resistenza nel tempo. Con questa tastiera, puoi contare su prestazioni eccellenti e durature che ti accompagneranno nel mondo dei giochi competitivi per molti anni a venire.

Non aspettare altro tempo e fai tua subito la tastiera Acer Nitro TKL a soli 28,21€ invece di 54,99€: il prezzo più basso di sempre.