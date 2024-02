SCONTO FOLLE PER Xiaomi 12: risparmierai il 62%!

Partiamo dal display AMOLED da 6.28″ con un refresh rate a 120Hz che offre un’esperienza visiva senza pari, regalando immagini fluide e nitide, ideali per ogni attività, che sia giocare, guardare video o semplicemente navigare. La vivacità dei colori e la luminosità intensa trasformano ogni utilizzo in un’esperienza avvolgente, perfino all’aperto.

Il vero cuore pulsante dello Xiaomi 12 è il processore Snapdragon 8 Gen 1, ottimo dal multitasking all’editing video, fino al gaming più esigente, viene gestita con una fluidità ineguagliabile, sempre al vostro passo.

La tripla fotocamera posteriore è composta in primis potente obiettivo principale da 50MP che cattura ogni dettaglio con una chiarezza impressionante, mentre l’ultra grandangolo da 13MP e il telemacro da 5MP ampliano le vostre possibilità esplorative, offrendo prospettive uniche. La tecnologia Xiaomi ProFocus assicura una messa a fuoco precisa anche sui soggetti in movimento.

Nel buio della notte, non temete! La modalità Night Mode trasforma le condizioni di scarsa illuminazione in opportunità per scatti luminosi e dettagliati. Per i selfie che resteranno impressi nella memoria, la fotocamera anteriore da 32MP, abbinata al Selfie Night Mode, vi offre il massimo della resa anche in condizioni di luce sfavorevoli.

Una batteria da 4500mAh si erge a garante di un’intera giornata di utilizzo senza preoccupazioni. E se dovesse servirvi una ricarica veloce, la tecnologia 67W Wired Turbo Charging si presenta come la soluzione rapida e affidabile, riportandovi al 100% in un battito di ciglia.